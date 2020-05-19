Михаил Мишустин, у которого в конце апреля обнаружили коронавирус, вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля, сообщает Snob.ru . ... подробнее →

Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин отменил действие указа от 10 апреля, предусматривавшего ряд льгот для субъектов хозяйствования на период режима повышенной готовности в "республике", ... подробнее →

Сегодня медики – одно из первых звеньев передачи коронавируса в Украине. Об этом свидетельствует статистика распространения COVID-19. Каждый пятый из заболевших – медицинский работник. ... подробнее →

13 мая Верховная Рада приняла закон о регулировании банковской деятельности, более известный как «антиколомойський» закон. Поскольку Рада рассматривала его по сокращенной процедуре, в ... подробнее →

Главврач луганской больницы №4 скончался от коронавируса 19.05.2020 12:00 Главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19, скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных ... подробнее →

ЦИК разрешила переселенцам голосовать по фактическому месту проживания 19.05.2020 11:00 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем заседании 18 мая приняла Постановление "О порядке рассмотрения обращения избирателя относительно изменения избирательного адреса на другой, нежели ... подробнее →