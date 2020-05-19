Три вопроса о банковском законе

19.05.2020 17:00

13 мая Верховная Рада приняла закон о регулировании банковской деятельности, более известный как «антиколомойський» закон. Поскольку Рада рассматривала его по сокращенной процедуре, в ... подробнее →

Социальная защита врачей, которые борются с COVID-19

19.05.2020 16:00

Сегодня медики – одно из первых звеньев передачи коронавируса в Украине. Об этом свидетельствует статистика распространения COVID-19. Каждый пятый из заболевших – медицинский работник. ... подробнее →

В "ДНР" отменили действие ряда "карантинных" льгот

19.05.2020 15:00

Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин отменил действие указа от 10 апреля, предусматривавшего ряд льгот для субъектов хозяйствования на период режима повышенной готовности в "республике", ... подробнее →

Переболевший коронавирусом Мишустин вернулся к работе

19.05.2020 14:00

Михаил Мишустин, у которого в конце апреля обнаружили коронавирус, вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля, сообщает Snob.ru . ... подробнее →

В оккупированном Донецке закрыли магазин, в котором продавались "проукраинские" игрушки

19.05.2020 13:00

В подконтрольном террористам "ДНР" Донецке был закрыт супермаркет детских товаров "Пластилин": поводом послужила продажа моделей военной техники с символикой Вооруженных сил Украины, сообщает ДС . ... подробнее →

Главврач луганской больницы №4 скончался от коронавируса

19.05.2020 12:00

Главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19, скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных ... подробнее →

ЦИК разрешила переселенцам голосовать по фактическому месту проживания

19.05.2020 11:00

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем заседании 18 мая приняла Постановление "О порядке рассмотрения обращения избирателя относительно изменения избирательного адреса на другой, нежели ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 мая

19.05.2020 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 260 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 356 человек. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Аппарата СНБО Украины. Всего с ... подробнее →

Трамп заявил об "огромном прогрессе" в создании вакцины от коронавируса

19.05.2020 09:00

США вскоре опубликуют важную информацию по лечению и разработке вакцины от коронавируса. Об этом 18 мая сообщил американский лидер Дональд Трамп на встрече с представителями ресторанного бизнеса и ... подробнее →

Шмыгаль анонсировал возобновление работы общественного транспорта

19.05.2020 08:00

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что карантин из-за коронавируса продлят, но с 22 мая будет принят ряд новых послаблений. Об этом он заявил 18 мая в эфире телеканала ICTV, передает ... подробнее →

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