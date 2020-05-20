УАФ предложит Шевченко продлить контракт со сборной Украины20.05.2020 17:00
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его тренерский штаб получат от Украинской ассоциации футбола предложение продлить контракты на 2,5 года, до чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает ... подробнее →
В Киеве открывается новый автокинотеатр20.05.2020 16:00
21 мая в Киеве откроется первый легальный автокинотеатр на Левом берегу — KINOLIFE Cinema. Показы стартуют в тот же день и будут проходить ежедневно на паркинге Арт-завода ... подробнее →
Нардепы от Донбасса попросили Кабмин открыть пункты пропуска в зоне ООС20.05.2020 15:00
Народные депутаты, избранные от Донецкой и Луганской областей, обратились к руководству государства и командованию операции Объединенных сил с просьбой открыть контрольные пункты въезда-выезда на ... подробнее →
Facebook представила сервис для создания интернет-магазинов20.05.2020 14:00
Компания Facebook 19 мая представила новый сервис под названием Facebook Shops, который позволит бизнесам продавать товары напрямую покупателям в соцсетях Facebook и Instagram, сообщает НВ . ... подробнее →
В "ДНР" и "ЛНР" объявили повышенную боевую готовность20.05.2020 13:00
Сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" заявили о повышении боеготовности своих сил в связи с обострением ситуации на Донбассе из-за якобы действий Украины. Об этом во вторник, 20 мая, сообщают сепаратистские СМИ ... подробнее →
В Минздраве назвали условия работы в офисах20.05.2020 12:00
Сотрудники в офисе должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию, а в офис сотрудников необходимо допускать только после проведения температурного скрининга. Об этом сегодня на брифинге ... подробнее →
"ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"20.05.2020 11:00
Через закрытый КПВВ "Станица Луганская" был организован переход людей с "особыми жизненными ситуациями". Об этом сообщила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева, передает Depo.Донбасс . "19 мая 2020 года ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая20.05.2020 10:00
В Украине за сутки зафиксировали 354 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 323 человека. Об этом во время брифинга заявил глава Минздарва Максим Степанов, передает ... подробнее →
Фермер из Нидерландов заразился коронавирусом от норки20.05.2020 09:00
Случай передачи коронавирусной инфекции нового типа от норки человеку был зафиксирован на звероводческой ферме в Нидерландах. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает Reuters со ссылкой на письмо министра ... подробнее →
Прокуратура Луганщины создала реестр пострадавших от российской агрессии20.05.2020 08:00
Прокуратура Луганской области сообщила о введении реестра пострадавших физических и юридических лиц от преступлений, совершенных на временно оккупированной территории или связанных с агрессией России ... подробнее →
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