Названы "виртуальные" победители "Евровидения-2020" 21.05.2020 16:00 Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса, однако три телеканала — из Швейцарии, Дании и Австралии — решили провести свое ... подробнее →

"ДНР" догоняет "ЛНР" по количеству заразившихся COVID-19 21.05.2020 14:00 По состоянию на 21 мая в "ДНР" подтверждены 305 случаев COVID-19, из них - 35 за прошедшие сутки, сообщили в "минздраве республики". Всего на лечении находятся 223 пациента, с полным выздоровлением ... подробнее →