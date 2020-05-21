Стали известны даты первых матчей команд УПЛ после карантина

21.05.2020 17:00

Украинские футбольные клубы ведут активную подготовку к возобновлению сезона, который взял вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса. После столь длительного простоя тренировками команды не ... подробнее →

Названы "виртуальные" победители "Евровидения-2020"

21.05.2020 16:00

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса, однако три телеканала — из Швейцарии, Дании и Австралии — решили провести свое ... подробнее →

"ДНР" решила помочь Южной Осетии в борьбе с коронавирусом

21.05.2020 15:00

"ДНР" передаст Южной Осетии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, сообщают местные СМИ. Об этом договорились "главы" непризнанных "республик" Денис Пушилин и Анатолий Бибилов во время ... подробнее →

"ДНР" догоняет "ЛНР" по количеству заразившихся COVID-19

21.05.2020 14:00

По состоянию на 21 мая в "ДНР" подтверждены 305 случаев COVID-19, из них - 35 за прошедшие сутки, сообщили в "минздраве республики". Всего на лечении находятся 223 пациента, с полным выздоровлением ... подробнее →

В "ДНР" ввели новый документ идентификации личности

21.05.2020 13:00

Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал указ, согласно которому, в отдельных случаях, для удостоверения личности принимается адресная справка со сроком действия до 6 месяцев, сообщают местные СМИ. К ... подробнее →

В Украине перестал работать домашний интернет от Киевстар

21.05.2020 12:00

В четверг, 21 мая, около 9 утра у всех пользователей домашнего интернета от Киевстара начались проблемы со связью. Вскоре он просто исчез, сообщает Телеканал новостей «24» . Проблемы ... подробнее →

ВОЗ заявила о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки

21.05.2020 11:00

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о наибольшем количестве случаев заражений коронавирусом за сутки от начала пандемии, сообщает УКРАИНСКАЯ ПРАВДА . "За последние 24 часа в ВОЗ ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 мая

21.05.2020 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 476 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 115 человек. Об этом во время брифинга заявил глава Минздарва Максим Степанов, передает ... подробнее →

На Донбассе погиб командир батальона Луганск-1

21.05.2020 09:00

Командир батальона Луганск-1 Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил. Об этом 21 мая сообщила в Facebook пресс-служба Нацполиции, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

Минобразования опубликовало график проведения ВНО

21.05.2020 08:00

В Министерстве образования и науки Украины обнародовали даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году, передает Цензор.НЕТ . Об этом говорится в сообщении пресс-службы ... подробнее →

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