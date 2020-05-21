В "ДНР" ввели новый документ идентификации личности 21.05.2020 13:00 Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал указ, согласно которому, в отдельных случаях, для удостоверения личности принимается адресная справка со сроком действия до 6 месяцев, сообщают местные СМИ. К ... подробнее →

В Украине перестал работать домашний интернет от Киевстар 21.05.2020 12:00 В четверг, 21 мая, около 9 утра у всех пользователей домашнего интернета от Киевстара начались проблемы со связью. Вскоре он просто исчез, сообщает Телеканал новостей «24» . Проблемы ... подробнее →

ВОЗ заявила о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки 21.05.2020 11:00 Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о наибольшем количестве случаев заражений коронавирусом за сутки от начала пандемии, сообщает УКРАИНСКАЯ ПРАВДА . "За последние 24 часа в ВОЗ ... подробнее →