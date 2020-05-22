Кернес разрешил запустить харьковское метро 22.05.2020 16:00 Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что местный метрополитен начнет свою работу 25 мая. Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 22 мая, сообщает интернет-издание ... подробнее →

Названа дата возобновления чемпионата УПЛ 22.05.2020 15:00 Журналист «Футбольного формата» Лев Галушко сообщил в своем Facebook новую дату возобновления УПЛ, передает XSPORT.ua . «Кто уже не может без большого футбола, придётся немного ещё ... подробнее →