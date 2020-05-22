В "ДНР" за сутки выявлено 34 новых случая коронавирусной инфекции

22.05.2020 17:00

За последние сутки в "ДНР" выявлено 34 новых случая COVID-19, сообщили в "министерстве здравоохранения республики". Таким образом по состоянию на 11:00 22 мая зарегистрированных и подтвержденных ... подробнее →

Кернес разрешил запустить харьковское метро

22.05.2020 16:00

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что местный метрополитен начнет свою работу 25 мая. Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 22 мая, сообщает интернет-издание ... подробнее →

Названа дата возобновления чемпионата УПЛ

22.05.2020 15:00

Журналист «Футбольного формата» Лев Галушко сообщил в своем Facebook новую дату возобновления УПЛ, передает XSPORT.ua . «Кто уже не может без большого футбола, придётся немного ещё ... подробнее →

Ким Чен Ын снова "потерялся"

22.05.2020 14:00

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын снова три недели подряд не появляется на публике. Об этом сегодня заявило Министерство объединения Южной Кореи, сообщает LIGA.net . Волна слухов о здоровье Ким Чен ... подробнее →

Нацсовет обвинил телеканал «Эспрессо» в нарушении законодательства

22.05.2020 13:00

Национальный совет по вопросам телерадиовещания назначил проверку телеканала «Эспрессо». Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета, передает Главком . 11 мая в эфире «Эспрессо» ... подробнее →

Зеленский присвоил погибшему на Донбассе комбату "Луганска-1" звание Героя Украины

22.05.2020 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру батальона "Луганск-1" Сергею Губанову, который погиб на фронте во время выполнения задания командования штаба ООС, сообщает ... подробнее →

Минздрав назвал области, которые готовы ко второму этапу выхода из карантина

22.05.2020 11:00

В Украине к переходу на второй этап выхода из карантина готовы 13 областей. Такие данные сообщает Министерство здравоохранения, передает телеканал 112 Украина . Такие результаты удалось получить по ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 мая

22.05.2020 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 442 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 115 человек. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава ... подробнее →

США выделили $1,2 млрд на британскую вакцину от COVID-19

22.05.2020 09:00

США выделили фармацевтической компании AstraZeneca 1,2 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили министерство здравоохранения США и британско-шведский концерн в ... подробнее →

В Минздраве рассказали, что разрешат открыть в июне

22.05.2020 08:00

Министерство здравоохранения заявило, что 1 июня снова заработают фитнес-центры, а 10 июня откроют кафе и рестораны в помещениях, которые были закрыты из-за карантина, сообщает НВ . В министерстве ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх