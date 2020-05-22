В "ДНР" за сутки выявлено 34 новых случая коронавирусной инфекции22.05.2020 17:00
За последние сутки в "ДНР" выявлено 34 новых случая COVID-19, сообщили в "министерстве здравоохранения республики". Таким образом по состоянию на 11:00 22 мая зарегистрированных и подтвержденных ... подробнее →
Кернес разрешил запустить харьковское метро22.05.2020 16:00
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что местный метрополитен начнет свою работу 25 мая. Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 22 мая, сообщает интернет-издание ... подробнее →
Названа дата возобновления чемпионата УПЛ22.05.2020 15:00
Журналист «Футбольного формата» Лев Галушко сообщил в своем Facebook новую дату возобновления УПЛ, передает XSPORT.ua . «Кто уже не может без большого футбола, придётся немного ещё ... подробнее →
Ким Чен Ын снова "потерялся"22.05.2020 14:00
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын снова три недели подряд не появляется на публике. Об этом сегодня заявило Министерство объединения Южной Кореи, сообщает LIGA.net . Волна слухов о здоровье Ким Чен ... подробнее →
Нацсовет обвинил телеканал «Эспрессо» в нарушении законодательства22.05.2020 13:00
Национальный совет по вопросам телерадиовещания назначил проверку телеканала «Эспрессо». Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета, передает Главком . 11 мая в эфире «Эспрессо» ... подробнее →
Зеленский присвоил погибшему на Донбассе комбату "Луганска-1" звание Героя Украины22.05.2020 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру батальона "Луганск-1" Сергею Губанову, который погиб на фронте во время выполнения задания командования штаба ООС, сообщает ... подробнее →
Минздрав назвал области, которые готовы ко второму этапу выхода из карантина22.05.2020 11:00
В Украине к переходу на второй этап выхода из карантина готовы 13 областей. Такие данные сообщает Министерство здравоохранения, передает телеканал 112 Украина . Такие результаты удалось получить по ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 мая22.05.2020 10:00
В Украине за сутки зафиксировали 442 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 115 человек. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава ... подробнее →
США выделили $1,2 млрд на британскую вакцину от COVID-1922.05.2020 09:00
США выделили фармацевтической компании AstraZeneca 1,2 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили министерство здравоохранения США и британско-шведский концерн в ... подробнее →
В Минздраве рассказали, что разрешат открыть в июне22.05.2020 08:00
Министерство здравоохранения заявило, что 1 июня снова заработают фитнес-центры, а 10 июня откроют кафе и рестораны в помещениях, которые были закрыты из-за карантина, сообщает НВ . В министерстве ... подробнее →
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