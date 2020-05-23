Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского

23.05.2020 17:00

Владимир Зеленский подытожил первый год своего президентства трехчасовой пресс-конференцией. Журналисты из более чем 60 различных медиа спрашивали главу государства о реформах, знаковые назначения, ... подробнее →

В Китае впервые за сутки не выявили новых случаев COVID-19

23.05.2020 16:00

В течение минувших суток на материковой части Китая впервые с января не выявили в ни одного случая заражения коронавирусом, летальных исходов тоже не зафиксировано. Об этом сообщил Государственный ... подробнее →

"Неоспоримый" Скотт Адкинс снялся в украинском боевике (ВИДЕО)

23.05.2020 15:00

Голливудский актер Скотт Адкинс сыграл главную роль в украинском боевике "Наследие лжи", сообщает Телеканал новостей «24» . Детали о съемках обнародовали представители Госкино на ... подробнее →

В Киеве возобновил работу общественный транспорт

23.05.2020 14:00

В Киеве с 12:00 субботы, 23 мая, на маршруты вышел весь подвижной состав общественного транспорта, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ" . "Город выпускает сегодня на маршруты полностью весь подвижной ... подробнее →

Замдиректора телеканала ATR Муждабаева в России признали террористом

23.05.2020 13:00

Заместитель генерального директора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в России его официально назвали террористом. Об этом Муждабаев написал в Twitter, передает LIGA.net . ... подробнее →

"Динамо" и "Рух" сыграли в первом "послекарантинном" матче

23.05.2020 12:00

Вчера, 22 мая "Динамо" и "Рух" сыграли первый официальный матч в Украине после ослабления карантина, сообщает Телеканал новостей «24» . Ни одна из команд за 90 минут не смогла поразить ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая

23.05.2020 11:00

В Украине за сутки зафиксировали 432 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 344 человека. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Минздрав в Telegram. По данным ЦОЗ, ... подробнее →

Бразилия стала второй в мире по числу инфицированных COVID-19

23.05.2020 10:00

В Бразилии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 330 890, в результате чего страна обогнала по этому показателю Россию (326 448) и стала второй после США (1 600 782). Об этом ... подробнее →

Жительница Покровска получила три года за пропаганду войны

23.05.2020 09:00

В Донецкой области впервые за годы вооруженного конфликта суд объявил приговор за пропаганду войны. Женщину признали виновной по статье "посягательство на территориальную целостность и ... подробнее →

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