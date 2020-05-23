В Киеве с 12:00 субботы, 23 мая, на маршруты вышел весь подвижной состав общественного транспорта, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ" . "Город выпускает сегодня на маршруты полностью весь подвижной ... подробнее →

Голливудский актер Скотт Адкинс сыграл главную роль в украинском боевике "Наследие лжи", сообщает Телеканал новостей «24» . Детали о съемках обнародовали представители Госкино на ... подробнее →

В течение минувших суток на материковой части Китая впервые с января не выявили в ни одного случая заражения коронавирусом, летальных исходов тоже не зафиксировано. Об этом сообщил Государственный ... подробнее →

Владимир Зеленский подытожил первый год своего президентства трехчасовой пресс-конференцией. Журналисты из более чем 60 различных медиа спрашивали главу государства о реформах, знаковые назначения, ... подробнее →

Замдиректора телеканала ATR Муждабаева в России признали террористом 23.05.2020 13:00 Заместитель генерального директора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в России его официально назвали террористом. Об этом Муждабаев написал в Twitter, передает LIGA.net . ... подробнее →

"Динамо" и "Рух" сыграли в первом "послекарантинном" матче 23.05.2020 12:00 Вчера, 22 мая "Динамо" и "Рух" сыграли первый официальный матч в Украине после ослабления карантина, сообщает Телеканал новостей «24» . Ни одна из команд за 90 минут не смогла поразить ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая 23.05.2020 11:00 В Украине за сутки зафиксировали 432 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 344 человека. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Минздрав в Telegram. По данным ЦОЗ, ... подробнее →