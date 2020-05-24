В Кабмине обсудили план по возобновлению работы КПВВ на Донбассе 24.05.2020 17:00 В Минреинтеграции на межведомственном совещании обсудили план действий по восстановлению работы КПВВ на линии разграничения на Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом после окончания ... подробнее →

Цены под государственным контролем 24.05.2020 15:00 До конца карантина государство будет контролировать цены на продукты, лекарственные средства и медицинские изделия первой необходимости. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 18 ... подробнее →