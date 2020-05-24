В Кабмине обсудили план по возобновлению работы КПВВ на Донбассе

24.05.2020 17:00

В Минреинтеграции на межведомственном совещании обсудили план действий по восстановлению работы КПВВ на линии разграничения на Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом после окончания ... подробнее →

Цены под государственным контролем

24.05.2020 15:00

До конца карантина государство будет контролировать цены на продукты, лекарственные средства и медицинские изделия первой необходимости. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 18 ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая

24.05.2020 13:00

ОВЕН Многое у рожденных до 10 апреля в эти дни пойдет как по маслу, а возможные деловые предложения принесут и материальную выгоду, и моральное удовлетворение. В личной жизни вы легко найдете ключик к ... подробнее →

Коронавирус в ОРДО: новые случаи заболевания и смерти

24.05.2020 12:00

"Министерство здравоохранения ДНР" информирует, что согласно проведенным исследованиям, 23 мая в "республике" выявлено 13 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 мая

24.05.2020 11:00

В Украине за сутки зафиксировано 406 новых случаев инфицирования коронавирусом, что меньше, чем сутками ранее. Об этом сообщает Минздрав, информирует УНН . "По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 ... подробнее →

В Казахстане боевику "ДНР" дали 4,5 года тюрьмы

24.05.2020 10:00

В Казахстане суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы Евгения Щербака за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов. Об этом ... подробнее →

Испания откроет границы для туристов с 1 июля

24.05.2020 09:00

Правительство Испании приняло решение позволить въезд в страну иностранным туристам с июля. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде в субботу, 23 мая, ... подробнее →

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