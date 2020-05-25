"Шахтер" разгромил "Рух" в первом "послекарантинном" матче

25.05.2020 17:00

Донецкий "Шахтер" убедительно обыграл львовский "Рух" (4:1) в рамках подготовки к рестарту УПЛ, сообщает football.ua . В дебюте поединка "Рух" вышел вперед благодаря автоголу Додо, но уже на ... подробнее →

В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса

25.05.2020 16:00

На подконтрольной группировке "ДНР" территории произошла одиннадцатая смерть в результате заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в "минздраве" формирования, передает сайт novosti.dn.ua ... подробнее →

В ОРЛО за выходные подтверждено семь новых случаев COVID-19

25.05.2020 15:00

В "Луганской народной республике" за субботу и воскресенье подтверждено семь новых случаев заболевания коронавирсусом среди местных жителей, сообщают местные СМИ. Как проинформировали в пресс-центре ... подробнее →

Кличко лично проинспектировал "перезапуск" столичного метро (ВИДЕО)

25.05.2020 14:00

Мэр Киева Виталий Кличко спустился в столичную подземку, чтобы проконтролировать соблюдение необходимых карантинных мер, сообщает Цензор.НЕТ . "С сегодняшнего дня возобновило свою работу в обычном ... подробнее →

В Польшу прибыл первый самолет с украинскими заробитчанами

25.05.2020 13:00

В Варшаву в воскресенье, 24 мая, прибыл первый чартерный рейс со 178 украинскими работниками, передает Слово и Дело . Об этом в понедельник, 25 мая, сообщила польская компания по международному ... подробнее →

В Швеции заработала мобильная связь 5G

25.05.2020 12:00

Первая сеть мобильной связи поколения 5G заработала в Швеции в воскресенье, 24 мая. Об этом сообщила телеком-компания Tele2 в пресс-релизе, передает Корреспондент.net . Глава компании Андерс Нильссон ... подробнее →

На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"

25.05.2020 11:00

Мобильные отделения "Ощадбанка" возобновляют свою работу в прифронтовых населенных пунктах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая

25.05.2020 10:00

За сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224. Об этом сообщает сайт СНБО, передает Цензор.НЕТ . На утро 25 мая коронавирус ... подробнее →

Волонтеры передали соцработникам прифронтового Троицкого электровелосипеды

25.05.2020 09:00

Два трехколесных электровелосипеда от гуманитарной миссии «Пролиска», приобретенные при финансовой поддержке UNHCR Ukraine — "Aгентство ООН у справах біженців в Україні" передали ... подробнее →

В Киеве и Харькове заработало метро

25.05.2020 08:00

Сегодня, 25 мая, в связи с ослаблением коронавирусного карантина в Киеве и Харькове открылось метро, которое не работало с середины марта. Об этом сообщают пресс-службы городских метрополитенов, ... подробнее →

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