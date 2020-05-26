В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40026.05.2020 17:00
Двадцать четыре новых случая коронавирусной инфекции диагностировано на территории "ДНР" за сутки, сообщили в пресс-службе "минздрава республики". Уточняется, что все положительные результаты ... подробнее →
Молдова возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение26.05.2020 16:00
С 26 мая Молдова возобновляет международное автобусное и железнодорожное сообщение, временно прекращенное из-за пандемии коронавируса, сообщает Укринформ . Такое решение приняла накануне Нацкомиссия ... подробнее →
"Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов26.05.2020 15:00
Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется в среду или четверг по тем направлениям, где есть положительные решения комиссий областей. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →
В Мариуполе проведут "виртуальный" последний звонок26.05.2020 14:00
29 мая, в прямом эфире Мариупольского телевиденья, пройдет последний школьный звонок. Так, мариупольские учащиеся смогут отметить любимый финальный праздник учебного года, сообщает горсовет Мариуполя ... подробнее →
Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?26.05.2020 13:00
Украина вошла во второй этап ослабления карантина. С 25 мая разрешено возобновить работу детских садов с соблюдением ряда санитарных требований. Решение об открытии дошкольных учреждений каждая ... подробнее →
В ОРЛО от COVID-19 умер шестой человек26.05.2020 12:00
Медики "ЛНР" за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщили в "минздраве республики". "За сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом пять ... подробнее →
Пушилин сдал кровь для "защитников республики"26.05.2020 11:00
Глава "ДНР" Денис Пушилин в своем Телеграмм-канале опубликовал фото, на котором у него берут кровь, сообщает Depo.Донбасс . В комментарии он отметил, что сдал кровь вместе с активистами "общественной ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая26.05.2020 10:00
В Украина за сутки коронавирусной инфекцией заболели 339 человек, в то же время 341 - выздоровел. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ . "За ... подробнее →
Все об индексации пенсий в 2020 году26.05.2020 09:00
В марте Президент Владимир Зеленский пообещал индексацию пенсий для пожилых людей. К началу мая правительство перечислило выплаты для почти 10 млн пенсионеров, и более чем 8 млн– получили ... подробнее →
Ученые опровергли эффективность хлорохина для лечения COVID-1926.05.2020 08:00
Лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином/хлорохином с антибиотиками или без не помогает; более того, оно приводит к повышению риска аритмий сердца и смертельного исхода, если сравнивать с ... подробнее →
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