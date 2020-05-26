Глава "ДНР" Денис Пушилин в своем Телеграмм-канале опубликовал фото, на котором у него берут кровь, сообщает Depo.Донбасс . В комментарии он отметил, что сдал кровь вместе с активистами "общественной ... подробнее →

Медики "ЛНР" за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщили в "минздраве республики". "За сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом пять ... подробнее →

Украина вошла во второй этап ослабления карантина. С 25 мая разрешено возобновить работу детских садов с соблюдением ряда санитарных требований. Решение об открытии дошкольных учреждений каждая ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая 26.05.2020 10:00 В Украина за сутки коронавирусной инфекцией заболели 339 человек, в то же время 341 - выздоровел. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ . "За ... подробнее →

Все об индексации пенсий в 2020 году 26.05.2020 09:00 В марте Президент Владимир Зеленский пообещал индексацию пенсий для пожилых людей. К началу мая правительство перечислило выплаты для почти 10 млн пенсионеров, и более чем 8 млн– получили ... подробнее →

Ученые опровергли эффективность хлорохина для лечения COVID-19 26.05.2020 08:00 Лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином/хлорохином с антибиотиками или без не помогает; более того, оно приводит к повышению риска аритмий сердца и смертельного исхода, если сравнивать с ... подробнее →