В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 400

26.05.2020 17:00

Двадцать четыре новых случая коронавирусной инфекции диагностировано на территории "ДНР" за сутки, сообщили в пресс-службе "минздрава республики". Уточняется, что все положительные результаты ... подробнее →

Молдова возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение

26.05.2020 16:00

С 26 мая Молдова возобновляет международное автобусное и железнодорожное сообщение, временно прекращенное из-за пандемии коронавируса, сообщает Укринформ . Такое решение приняла накануне Нацкомиссия ... подробнее →

"Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов

26.05.2020 15:00

Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется в среду или четверг по тем направлениям, где есть положительные решения комиссий областей. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →

В Мариуполе проведут "виртуальный" последний звонок

26.05.2020 14:00

29 мая, в прямом эфире Мариупольского телевиденья, пройдет последний школьный звонок. Так, мариупольские учащиеся смогут отметить любимый финальный праздник учебного года, сообщает горсовет Мариуполя ... подробнее →

Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?

26.05.2020 13:00

Украина вошла во второй этап ослабления карантина. С 25 мая разрешено возобновить работу детских садов с соблюдением ряда санитарных требований. Решение об открытии дошкольных учреждений каждая ... подробнее →

В ОРЛО от COVID-19 умер шестой человек

26.05.2020 12:00

Медики "ЛНР" за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщили в "минздраве республики". "За сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом пять ... подробнее →

Пушилин сдал кровь для "защитников республики"

26.05.2020 11:00

Глава "ДНР" Денис Пушилин в своем Телеграмм-канале опубликовал фото, на котором у него берут кровь, сообщает Depo.Донбасс . В комментарии он отметил, что сдал кровь вместе с активистами "общественной ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая

26.05.2020 10:00

В Украина за сутки коронавирусной инфекцией заболели 339 человек, в то же время 341 - выздоровел. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ . "За ... подробнее →

Все об индексации пенсий в 2020 году

26.05.2020 09:00

В марте Президент Владимир Зеленский пообещал индексацию пенсий для пожилых людей. К началу мая правительство перечислило выплаты для почти 10 млн пенсионеров, и более чем 8 млн– получили ... подробнее →

Ученые опровергли эффективность хлорохина для лечения COVID-19

26.05.2020 08:00

Лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином/хлорохином с антибиотиками или без не помогает; более того, оно приводит к повышению риска аритмий сердца и смертельного исхода, если сравнивать с ... подробнее →

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