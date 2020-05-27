Донецкий «Шахтер» в товарищеском матче разгромил «Оболонь-Бровар», сообщает XSPORT.ua . «Горняки» забили по два мяча в каждом из таймов. Авторами голов стали Алан ... подробнее →

"В ДНР, согласно проведенным 26 мая исследованиям, выявлены 26 новых случая заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у ребенка в возрасте 2 лет, ранее ... подробнее →

Сегодня, 27 мая в 23:33 по Киеву, в истории космонавтики может быть написана новая страница: впервые в околоземное пространство люди отправятся на транспорте, созданном частной компанией, сообщает ... подробнее →

Каждый украинский гражданин на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей вправе обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека относительно пересечения линии ... подробнее →

Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского 27.05.2020 13:00 В Печерский районный суд Киева поступил иск от мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против президента Владимира Зеленского о защите чести и достоинства. Об этом сообщил адвокат чиновника Денис Цыпин в ... подробнее →

В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон 27.05.2020 12:00 "Парламент" "ДНР" в двух чтениях принял закон "О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен ВОВ", сообщают СМИ сепаратистов. Согласно документу, члены формирований ... подробнее →

В России впервые выявили COVID-19 у кошки 27.05.2020 11:00 У пятилетней кошки в Москве взяли тест на COVID-19 и результат оказался положительным. Животное поместили на карантин дома у хозяина, сообщает Корреспондент.net . Как уточнили в Россельхознадзоре, ... подробнее →