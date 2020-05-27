У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО

27.05.2020 17:00

Каждый украинский гражданин на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей вправе обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека относительно пересечения линии ... подробнее →

Сегодня состоится первый пилотируемый полет частного космического корабля

27.05.2020 16:00

Сегодня, 27 мая в 23:33 по Киеву, в истории космонавтики может быть написана новая страница: впервые в околоземное пространство люди отправятся на транспорте, созданном частной компанией, сообщает ... подробнее →

Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"

27.05.2020 15:00

"В ДНР, согласно проведенным 26 мая исследованиям, выявлены 26 новых случая заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у ребенка в возрасте 2 лет, ранее ... подробнее →

«Шахтер» разгромил «Оболонь-Бровар» перед матчем с «Динамо» (ВИДЕО)

27.05.2020 14:00

Донецкий «Шахтер» в товарищеском матче разгромил «Оболонь-Бровар», сообщает XSPORT.ua . «Горняки» забили по два мяча в каждом из таймов. Авторами голов стали Алан ... подробнее →

Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского

27.05.2020 13:00

В Печерский районный суд Киева поступил иск от мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против президента Владимира Зеленского о защите чести и достоинства. Об этом сообщил адвокат чиновника Денис Цыпин в ... подробнее →

В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон

27.05.2020 12:00

"Парламент" "ДНР" в двух чтениях принял закон "О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен ВОВ", сообщают СМИ сепаратистов. Согласно документу, члены формирований ... подробнее →

В России впервые выявили COVID-19 у кошки

27.05.2020 11:00

У пятилетней кошки в Москве взяли тест на COVID-19 и результат оказался положительным. Животное поместили на карантин дома у хозяина, сообщает Корреспондент.net . Как уточнили в Россельхознадзоре, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая

27.05.2020 10:00

По состоянию на утро 27 мая в Украине  зафиксировали 21 905 случаев COVID-19. За сутки - 321 новый случай, что несколько меньше, чем сутками ранее, информирует Цензор.НЕТ . С начала пандемии в ... подробнее →

У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"

27.05.2020 09:00

22 мая главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин в эфире российского ТВ подтвердил наличие у него российского гражданства и заявил, что никогда не скрывал этого факта, передает Цензор.НЕТ . Но самое ... подробнее →

Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов

27.05.2020 08:00

Укрзализныця открыла в онлайне продажа билетов на пять поездов, сообщает УП . Речь идет о таких поездах Интерсити +: №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 ... подробнее →

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