Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая27.05.2020 10:00
По состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксировали 21 905 случаев COVID-19. За сутки - 321 новый случай, что несколько меньше, чем сутками ранее, информирует Цензор.НЕТ . С начала пандемии в ... подробнее →
У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"27.05.2020 09:00
22 мая главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин в эфире российского ТВ подтвердил наличие у него российского гражданства и заявил, что никогда не скрывал этого факта, передает Цензор.НЕТ . Но самое ... подробнее →
Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов27.05.2020 08:00
Укрзализныця открыла в онлайне продажа билетов на пять поездов, сообщает УП . Речь идет о таких поездах Интерсити +: №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 ... подробнее →
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- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая10:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов08:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
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- Пушилин сдал кровь для "защитников республики"11:00
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- В Кабмине обсудили план по возобновлению работы КПВВ на Донбассе
- Коронавирус в ОРДО: новые случаи заболевания и смерти
- На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса
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