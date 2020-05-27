Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая

27.05.2020 10:00

По состоянию на утро 27 мая в Украине  зафиксировали 21 905 случаев COVID-19. За сутки - 321 новый случай, что несколько меньше, чем сутками ранее, информирует Цензор.НЕТ . С начала пандемии в ... подробнее →

У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"

27.05.2020 09:00

22 мая главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин в эфире российского ТВ подтвердил наличие у него российского гражданства и заявил, что никогда не скрывал этого факта, передает Цензор.НЕТ . Но самое ... подробнее →

Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов

27.05.2020 08:00

Укрзализныця открыла в онлайне продажа билетов на пять поездов, сообщает УП . Речь идет о таких поездах Интерсити +: №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 ... подробнее →

Показано c 1 по 3 (из 3 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх