Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая 27.05.2020 10:00 По состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксировали 21 905 случаев COVID-19. За сутки - 321 новый случай, что несколько меньше, чем сутками ранее, информирует Цензор.НЕТ . С начала пандемии в ... подробнее →

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