В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон 27.05.2020 12:00 "Парламент" "ДНР" в двух чтениях принял закон "О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен ВОВ", сообщают СМИ сепаратистов. Согласно документу, члены формирований ... подробнее →

В России впервые выявили COVID-19 у кошки 27.05.2020 11:00 У пятилетней кошки в Москве взяли тест на COVID-19 и результат оказался положительным. Животное поместили на карантин дома у хозяина, сообщает Корреспондент.net . Как уточнили в Россельхознадзоре, ... подробнее →