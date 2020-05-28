Бразилия обогнала США по суточному приросту заболеваемости COVID-19 28.05.2020 13:00 Бразилия вышла на первое место по суточному приросту заболеваемости коронавируса в мире, обогнав США, свидетельствуют данные сайта Worldometers, сообщает Корреспондент.net . За минувшие сутки в ... подробнее →

В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение 28.05.2020 12:00 "ЛНР" снимает часть ограничений, введенных по причине COVID-19, сообщает Depo.Донбасс . В частности, с 1 июня разрешено передвижение междугородного общественного транспорта, в том числе такси, ... подробнее →

Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере" 28.05.2020 11:00 Главарь "ДНР" Денис Пушилин пожаловался, что его страница в "Твиттере" была взломана, поэтому слова раскаяния за обстрел боевиками "республики" жилых кварталов принадлежат не ему, сообщает ОстроВ . В ... подробнее →