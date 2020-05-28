Укрзализныця озвучила правила "карантинных" поездов28.05.2020 17:00
В Укрзализныце назвали правила, которым будут следовать поезда на карантине. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Корреспондент.net . "В пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще ... подробнее →
Анонс и прогноз на супердерби "Шахтер" - "Динамо"28.05.2020 16:00
В воскресенье, 31 мая, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо", сообщает ZN . Букмекеры считают фаворитом ... подробнее →
В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1928.05.2020 15:00
Тридцать четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в "ДНР" за сутки. Об этом сообщили в минздраве "республики". "По состоянию на 11:00 28 мая зарегистрированных и ... подробнее →
В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко28.05.2020 14:00
В Донецке российские оккупанты демонтировали памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Как передает Depo.Донбасс , об этом в Facebook сообщил блогер Тим Златкин. "В Донецке, говорят, убрали ... подробнее →
Бразилия обогнала США по суточному приросту заболеваемости COVID-1928.05.2020 13:00
Бразилия вышла на первое место по суточному приросту заболеваемости коронавируса в мире, обогнав США, свидетельствуют данные сайта Worldometers, сообщает Корреспондент.net . За минувшие сутки в ... подробнее →
В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение28.05.2020 12:00
"ЛНР" снимает часть ограничений, введенных по причине COVID-19, сообщает Depo.Донбасс . В частности, с 1 июня разрешено передвижение междугородного общественного транспорта, в том числе такси, ... подробнее →
Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"28.05.2020 11:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин пожаловался, что его страница в "Твиттере" была взломана, поэтому слова раскаяния за обстрел боевиками "республики" жилых кварталов принадлежат не ему, сообщает ОстроВ . В ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая28.05.2020 10:00
По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксированы уже более 22,3 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные СНБО. Так, в целом в ... подробнее →
В Армении заявили о второй волне коронавируса28.05.2020 09:00
Армения, ослабившая карантинные ограничения 18 мая, столкнулась со второй волной эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает Новости-Армения . "К сожалению, ... подробнее →
Исторический старт Crew Dragon перенесли из-за непогоды28.05.2020 08:00
Старт космического корабля Crew Dragon с ракетой Falcon 9 компании SpaceX, который должен был пройти 27 мая из-за погодных условий перенесен на ближайшую субботу. Об этом сообщило американское ... подробнее →
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