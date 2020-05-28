Укрзализныця озвучила правила "карантинных" поездов 28.05.2020 17:00 В Укрзализныце назвали правила, которым будут следовать поезда на карантине. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Корреспондент.net . "В пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще ... подробнее →

В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко 28.05.2020 14:00 В Донецке российские оккупанты демонтировали памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Как передает Depo.Донбасс , об этом в Facebook сообщил блогер Тим Златкин. "В Донецке, говорят, убрали ... подробнее →