Чернобыльская зона открывается для туристов

29.05.2020 17:00

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС открывается для туристов, но только при условии соблюдения карантинных ограничений. Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения в пятницу, передает ... подробнее →

Завтра в Украину возвращается большой футбол

29.05.2020 16:00

В субботу, 30 мая пройдут первые матчи УПЛ после коронавирусной паузы, сообщает football.ua . В рамках 24-го тура Favbet Лиги завтра встретятся: Колос — Десна 14:00 Александрия — ... подробнее →

На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях

29.05.2020 15:00

В Луганской области с 1 июня начнутся занятия в учебных заведениях в группах не более 10 человек, защита научных работ и выдача документов об образовании, а также проведение ... подробнее →

Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки

29.05.2020 14:00

В «ДНР» за сутки зафиксировали 2 летальных случая от коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР». «В ДНР, согласно проведенным ... подробнее →

В сети Vodafone произошел "всеукраинский" сбой

29.05.2020 13:00

Один из крупнейших украинских мобильных операторов Vodafone предупреждает украинцев о проблемах со звонками и другими голосовыми услугами в пятницу, 29 мая. Абоненты сообщают о невозможности сделать ... подробнее →

В ОРЛО зарегистрировали 396 случаев заболевания COVID-19

29.05.2020 12:00

Медики "ЛНР" зарегистрировали 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения ЛНР". Всего по состоянию на 29 мая в ... подробнее →

"Укрзализныця" возобновляет движение электричек в 10 областях

29.05.2020 11:00

"Укрзализныця" с 1 июня возобновит движение 214 электричек в 10 областях. Об этом заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, - сообщает пресс-служба железнодорожной компании, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 мая

29.05.2020 10:00

По состоянию на утро 29 мая в Украине зафиксированы уже более 22,8 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные СНБО. Так, в целом в ... подробнее →

Украина открыла 66 КПП на границе с ЕС и Молдовой

29.05.2020 09:00

66 контрольно-пропускных пунктов на границе со странами Евросоюза и Молдовой, которые вынужденно закрыли из-за карантина, возобновили работу с 00:00 29 мая, сообщает Государственная пограничная служба ... подробнее →

В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19

29.05.2020 08:00

Город Аден в Йемене лидирует по смертности от коронавируса в мире. Об этом 28 мая заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает Корреспондент.net . "Нет более уязвимой страны, ... подробнее →

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