В «ДНР» за сутки зафиксировали 2 летальных случая от коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР». «В ДНР, согласно проведенным ... подробнее →

В Луганской области с 1 июня начнутся занятия в учебных заведениях в группах не более 10 человек, защита научных работ и выдача документов об образовании, а также проведение ... подробнее →

В субботу, 30 мая пройдут первые матчи УПЛ после коронавирусной паузы, сообщает football.ua . В рамках 24-го тура Favbet Лиги завтра встретятся: Колос — Десна 14:00 Александрия — ... подробнее →

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС открывается для туристов, но только при условии соблюдения карантинных ограничений. Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения в пятницу, передает ... подробнее →

В сети Vodafone произошел "всеукраинский" сбой 29.05.2020 13:00 Один из крупнейших украинских мобильных операторов Vodafone предупреждает украинцев о проблемах со звонками и другими голосовыми услугами в пятницу, 29 мая. Абоненты сообщают о невозможности сделать ... подробнее →

В ОРЛО зарегистрировали 396 случаев заболевания COVID-19 29.05.2020 12:00 Медики "ЛНР" зарегистрировали 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения ЛНР". Всего по состоянию на 29 мая в ... подробнее →

"Укрзализныця" возобновляет движение электричек в 10 областях 29.05.2020 11:00 "Укрзализныця" с 1 июня возобновит движение 214 электричек в 10 областях. Об этом заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, - сообщает пресс-служба железнодорожной компании, ... подробнее →