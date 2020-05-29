Чернобыльская зона открывается для туристов29.05.2020 17:00
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС открывается для туристов, но только при условии соблюдения карантинных ограничений. Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения в пятницу, передает ... подробнее →
Завтра в Украину возвращается большой футбол29.05.2020 16:00
В субботу, 30 мая пройдут первые матчи УПЛ после коронавирусной паузы, сообщает football.ua . В рамках 24-го тура Favbet Лиги завтра встретятся: Колос — Десна 14:00 Александрия — ... подробнее →
На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях29.05.2020 15:00
В Луганской области с 1 июня начнутся занятия в учебных заведениях в группах не более 10 человек, защита научных работ и выдача документов об образовании, а также проведение ... подробнее →
Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки29.05.2020 14:00
В «ДНР» за сутки зафиксировали 2 летальных случая от коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР». «В ДНР, согласно проведенным ... подробнее →
В сети Vodafone произошел "всеукраинский" сбой29.05.2020 13:00
Один из крупнейших украинских мобильных операторов Vodafone предупреждает украинцев о проблемах со звонками и другими голосовыми услугами в пятницу, 29 мая. Абоненты сообщают о невозможности сделать ... подробнее →
В ОРЛО зарегистрировали 396 случаев заболевания COVID-1929.05.2020 12:00
Медики "ЛНР" зарегистрировали 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения ЛНР". Всего по состоянию на 29 мая в ... подробнее →
"Укрзализныця" возобновляет движение электричек в 10 областях29.05.2020 11:00
"Укрзализныця" с 1 июня возобновит движение 214 электричек в 10 областях. Об этом заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, - сообщает пресс-служба железнодорожной компании, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 мая29.05.2020 10:00
По состоянию на утро 29 мая в Украине зафиксированы уже более 22,8 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные СНБО. Так, в целом в ... подробнее →
Украина открыла 66 КПП на границе с ЕС и Молдовой29.05.2020 09:00
66 контрольно-пропускных пунктов на границе со странами Евросоюза и Молдовой, которые вынужденно закрыли из-за карантина, возобновили работу с 00:00 29 мая, сообщает Государственная пограничная служба ... подробнее →
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-1929.05.2020 08:00
Город Аден в Йемене лидирует по смертности от коронавируса в мире. Об этом 28 мая заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает Корреспондент.net . "Нет более уязвимой страны, ... подробнее →
- На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях15:00
- Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки14:00
- В ОРЛО зарегистрировали 396 случаев заболевания COVID-1912:00
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1915:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко14:00
- В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение12:00
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"11:00
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО17:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- Чернобыльская зона открывается для туристов17:00
- Завтра в Украину возвращается большой футбол16:00
- На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях15:00
- Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки14:00
- В сети Vodafone произошел "всеукраинский" сбой13:00
- В ОРЛО зарегистрировали 396 случаев заболевания COVID-1912:00
- "Укрзализныця" возобновляет движение электричек в 10 областях11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 мая10:00
- Украина открыла 66 КПП на границе с ЕС и Молдовой09:00
- В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-1908:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-19
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 400
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"
- "Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов