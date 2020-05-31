В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-19

31.05.2020 17:00

В ближайшее время в "ДНР" можно будет платно пройти экспресс-тест на антитела к COVID-19. Об этом в интервью "Комсомольской правде" сообщила "министр здравоохранения" Ольга Долгошапко. "Это ... подробнее →

В Минздраве рассказали, что заработает с 1 июня

31.05.2020 15:00

С 1 июня Украина переходит на следующий этап ослабления карантина:  возобновляется работа фитнес-центров, бассейнов, спортзалов при условии соблюдения рекомендаций от Минздрава. Об этом заявил на ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня

31.05.2020 13:00

ОВЕН У тех из вас, кто родился до 10 апреля, появится шанс блестяще применить свои знания на практике или найти ключ к решению сложных задач и на работе, и дома. А вот у Овнов конца знака не исключены ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 мая

31.05.2020 11:00

На утро 31 мая в Украине подтверждено 23672 случаев COVID-19, из них 9538 выздоровели, 708 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 468 случаев. Всего исследовано 356 565 образцов методом ... подробнее →

В мире установлен новый "коронавирусный" антирекорд

31.05.2020 10:00

В мире зарегистрировано самое большое суточное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — 124 103. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers, ... подробнее →

Корабль Илона Маска с двумя астронавтами успешно стартовал к МКС (ВИДЕО)

31.05.2020 09:00

В США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовал первый в истории частный космический корабль Crew Dragon компании SpaceX бизнесмена Илона Маска, сообщает Корреспондент.net . Запуск ... подробнее →

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