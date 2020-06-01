Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі01.06.2020 18:00
В часи кризи професія журналіста набуває більшого значення. Читачі, глядачі, слухачі потребують правдивої інформації – такої, яку можуть дати лише медіа. Цю інформацію шукають, збирають, ... подробнее →
"Укрзализныця" начала продажу билетов в плацкартные вагоны01.06.2020 17:00
"Укрзализныця" начала продажу билетов на места в плацкартные вагоны, которые курсируют в составе пассажирских поездов дальнего следования с 1 июня 2020 года, пишет Цензор.НЕТ . Как сообщил и.о. ... подробнее →
В ОРДЛО зарегистрировано 958 случаев заболевания COVID-1901.06.2020 16:00
"Министерство здравоохранения" "ДНР" информирует, что 31 мая исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Всего по состоянию на ... подробнее →
Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса01.06.2020 15:00
Предприятия, замершие на время карантина, возвращаются к жизни. Открываются рынки, магазины и супермаркеты. Рестораны и кафе готовят летние террасы для посетителей. Парикмахерские и салоны красоты ... подробнее →
В Украине заработала автофиксация нарушений ПДД01.06.2020 14:00
В Киеве и области в понедельник, 1 июня, заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает в Telegram-канале Патрульная ... подробнее →
Премьер-министр Армении заразился коронавирусом01.06.2020 13:00
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает BBC . По словам Пашиняна, хотя у него не было никаких симптомов, он решил ... подробнее →
Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время01.06.2020 12:00
Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил с понедельника, 1 июня, переходят на летний режим работы: с 06:00 до 20:00. Однако, пропуск через них по-прежнему ... подробнее →
Стали известны победители музыкальной премии "Золотая Жар-Птица 2020"01.06.2020 11:00
31 мая в 20 часов в эфире телеканала M2 состоялась легендарная музыкальная премия "Золотая Жар-Птица". В связи с пандемией коронавируса одна из самых грандиозных музыкальных премий состоялась в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июня01.06.2020 10:00
По состоянию на 1 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 012 случаев COVID-19. За сутки - 340 новых случаев. 10 человек умерли от болезни. Как передает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные ... подробнее →
"Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" в первом матче УПЛ после карантина01.06.2020 09:00
Футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 3:1 одержали уверенную победу над киевским "Динамо" в поединке 24-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, сообщает Укринформ . На 37-й минуте ... подробнее →
Crew Dragon успешно доставил американских астронавтов на МКС01.06.2020 08:00
Корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX с экипажем первой пилотируемой миссии Demo-2 успешно пристыковался к МКС, сообщает Корреспондент.net . Американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас ... подробнее →
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