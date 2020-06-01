Премьер-министр Армении заразился коронавирусом 01.06.2020 13:00 Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает BBC . По словам Пашиняна, хотя у него не было никаких симптомов, он решил ... подробнее →

Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время 01.06.2020 12:00 Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил с понедельника, 1 июня, переходят на летний режим работы: с 06:00 до 20:00. Однако, пропуск через них по-прежнему ... подробнее →

Стали известны победители музыкальной премии "Золотая Жар-Птица 2020" 01.06.2020 11:00 31 мая в 20 часов в эфире телеканала M2 состоялась легендарная музыкальная премия "Золотая Жар-Птица". В связи с пандемией коронавируса одна из самых грандиозных музыкальных премий состоялась в ... подробнее →