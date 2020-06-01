01.06.2020 10:00

По состоянию на 1 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 012 случаев COVID-19. За сутки - 340 новых случаев. 10 человек умерли от болезни. Как передает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные ... подробнее →