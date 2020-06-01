Предприятия, замершие на время карантина, возвращаются к жизни. Открываются рынки, магазины и супермаркеты. Рестораны и кафе готовят летние террасы для посетителей. Парикмахерские и салоны красоты ... подробнее →

"Министерство здравоохранения" "ДНР" информирует, что 31 мая исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Всего по состоянию на ... подробнее →

"Укрзализныця" начала продажу билетов на места в плацкартные вагоны, которые курсируют в составе пассажирских поездов дальнего следования с 1 июня 2020 года, пишет Цензор.НЕТ . Как сообщил и.о. ... подробнее →

В Украине заработала автофиксация нарушений ПДД 01.06.2020 14:00 В Киеве и области в понедельник, 1 июня, заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает в Telegram-канале Патрульная ... подробнее →

Премьер-министр Армении заразился коронавирусом 01.06.2020 13:00 Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает BBC . По словам Пашиняна, хотя у него не было никаких симптомов, он решил ... подробнее →

Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время 01.06.2020 12:00 Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил с понедельника, 1 июня, переходят на летний режим работы: с 06:00 до 20:00. Однако, пропуск через них по-прежнему ... подробнее →