Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время

01.06.2020 12:00

Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил с понедельника, 1 июня, переходят на летний режим работы: с 06:00 до 20:00. Однако, пропуск через них по-прежнему ... подробнее →

Стали известны победители музыкальной премии "Золотая Жар-Птица 2020"

01.06.2020 11:00

31 мая в 20 часов в эфире телеканала M2 состоялась легендарная музыкальная премия "Золотая Жар-Птица". В связи с пандемией коронавируса одна из самых грандиозных музыкальных премий состоялась в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июня

01.06.2020 10:00

По состоянию на 1 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 012 случаев COVID-19. За сутки - 340 новых случаев. 10 человек умерли от болезни. Как передает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные ... подробнее →

"Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" в первом матче УПЛ после карантина

01.06.2020 09:00

Футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 3:1 одержали уверенную победу над киевским "Динамо" в поединке 24-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, сообщает Укринформ . На 37-й минуте ... подробнее →

Crew Dragon успешно доставил американских астронавтов на МКС

01.06.2020 08:00

Корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX с экипажем первой пилотируемой миссии Demo-2 успешно пристыковался к МКС, сообщает Корреспондент.net . Американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас ... подробнее →

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