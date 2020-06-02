В Канаде выпустили пиво в честь Андрея Шевченко

02.06.2020 17:00

В Канаде выпустили пиво в честь легендарного украинского футболиста и нынешнего наставника национальной команды Украины Андрея Шевченко, сообщает LB.ua . Производством пива под названием "Shevchenko ... подробнее →

В оккупированном Донецке восстановили поврежденную «Пальму Мерцалова»

02.06.2020 16:00

Один из главных символов Донецка – памятник «Пальма Мерцалова» на бульваре Пушкина был восстановлен после повреждения вандалами, сообщил "глава администрации" Ворошиловского района ... подробнее →

В ОРДО на три дня отключат телерадиовещание

02.06.2020 15:00

С 3 по 6 июня в на оккупированной части Донецкой области будет отсутствовать радио- и телевещание, сообщают СМИ "ДНР", передает Сайт города Донецка . На данный период так называемый ... подробнее →

У Зеленского назвали дату открытия КПВВ на Донбассе

02.06.2020 14:00

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе готовят к открытию в рамках ослабления карантина. КПВВ начнут открывать после 10 июня, сообщает РБК-Украина . Об этом на совещании у президента ... подробнее →

Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?

02.06.2020 13:00

Бесснежная зима нанесла непоправимый ущерб сельскому хозяйству. Больше всего пострадали Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области. По оценкам Министерства экономики, в этом году потери ... подробнее →

Минобороны РФ заявило о начале испытаний российской вакцины от коронавируса

02.06.2020 12:00

Российское Минобороны объявило, что в стране начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса. Тестирование пройдет на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали. Как информирует ... подробнее →

ООН раскритиковала закрытие Украиной КПВВ на Донбассе

02.06.2020 11:00

В Организации Объединенных Наций призвали украинские власти изменить правила пересечения КПВВ на линии разграничения на Донбассе на время карантина, передает "ДС" . Об этом сказано в заявлении ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июня

02.06.2020 10:00

По состоянию на 1 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 340 случаев COVID-19. За сутки - 328 новых случаев. 9 человек умерли от болезни. Как передает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные ... подробнее →

Стало известно количество людей, прошедших через КПВВ на Донбассе за время карантина

02.06.2020 09:00

За более чем два месяца с момента прекращения пропуска через линию соприкосновения КПВВ смогли пересечь 468 человек, сообщает cxid.info . Об этом сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе ООС ... подробнее →

Трамп объявил о вводе войск в Вашингтон для прекращения беспорядков

02.06.2020 08:00

Президент США распорядился развернуть воинские подразделения в столице страны и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками, передает ... подробнее →

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