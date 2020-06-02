Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе готовят к открытию в рамках ослабления карантина. КПВВ начнут открывать после 10 июня, сообщает РБК-Украина . Об этом на совещании у президента ... подробнее →

С 3 по 6 июня в на оккупированной части Донецкой области будет отсутствовать радио- и телевещание, сообщают СМИ "ДНР", передает Сайт города Донецка . На данный период так называемый ... подробнее →

Один из главных символов Донецка – памятник «Пальма Мерцалова» на бульваре Пушкина был восстановлен после повреждения вандалами, сообщил "глава администрации" Ворошиловского района ... подробнее →

В Канаде выпустили пиво в честь легендарного украинского футболиста и нынешнего наставника национальной команды Украины Андрея Шевченко, сообщает LB.ua . Производством пива под названием "Shevchenko ... подробнее →

ООН раскритиковала закрытие Украиной КПВВ на Донбассе 02.06.2020 11:00 В Организации Объединенных Наций призвали украинские власти изменить правила пересечения КПВВ на линии разграничения на Донбассе на время карантина, передает "ДС" . Об этом сказано в заявлении ... подробнее →