Время и Стекло представили расписание концертов прощального тура

03.06.2020 18:00

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний проведут серию прощальных концертов группы Время и Стекло в Украине. Они отправляются в тур "Финальные титры", который пройдет по большей части городов Украины ... подробнее →

В ОРЛО исключили украинский язык из школьной программы

03.06.2020 17:00

"Министерство образования и науки" "ЛНР" исключило изучение украинского языка из базовой части учебных планов общеобразовательных учреждений "республики" на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщила ... подробнее →

В "ЛНР" лишили украиский язык статуса государственного

03.06.2020 16:00

Так называемый «народный совет» при группировке «ЛНР» лишил украинский язык «государственного статуса» на подконтрольной боевикам территории. Соответствующая ... подробнее →

Кабмин объявил очередное смягчение карантина

03.06.2020 15:00

Кабинет министров с 5 июня снимает ряд ограничений в стране, введенных ранее в рамках карантина. Об этом в среду, 3 июня, сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает ... подробнее →

В ОРДЛО патриоты расклеили проукраинские листовки

03.06.2020 14:00

В нескольких городах на оккупированной территории появились проукраинские листовки, подписанные "Комитетом освобождения Донбасса", информирует ТСН . Появлению таких листовок предшествовали недавние ... подробнее →

НБУ ввел в оборот десятигривневую монету

03.06.2020 13:00

Национальный банк Украины ввел в оборот монету номиналом 10 гривен. Постепенно эти монеты заменят соответствующие банкноты. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ. "С 03 июня ... подробнее →

В Славянске решили усилить карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции

03.06.2020 12:00

В городе Славянск Донецкой области усиливают карантин в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета в Facebook, передает телеканал 112 Украина . Сообщается, что в ... подробнее →

Ракета, доставившая астронавтов на МКС, вернулась на космодром во Флориде

03.06.2020 11:00

Плавучая платформа Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"), на которую в океане приземлилась первая ступень ракетоносителя Falcon 9, успешно вернулась на мыс Канаверал во Флориде, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июня

03.06.2020 10:00

По состоянию на 3 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 823 случая COVID-19. За сутки - 483 новых случая. Восемь человек умерли от болезни, сообщает пресс-служба Минздрава. За последние сутки ... подробнее →

Черногория официально заявила об окончании эпидемии COVID-19

03.06.2020 09:00

Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса. Институт общественного здравоохранения заявил, что новых случаев заражения COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней, ... подробнее →

Глава Луганской ОВГА выступил против открытия КПВВ в Станице Луганской

03.06.2020 08:00

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что открытие КПВВ Станица Луганская следует отложить. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА. По его словам, ... подробнее →

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