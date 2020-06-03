Время и Стекло представили расписание концертов прощального тура 03.06.2020 18:00 Надя Дорофеева и Алексей Завгородний проведут серию прощальных концертов группы Время и Стекло в Украине. Они отправляются в тур "Финальные титры", который пройдет по большей части городов Украины ... подробнее →

Кабмин объявил очередное смягчение карантина 03.06.2020 15:00 Кабинет министров с 5 июня снимает ряд ограничений в стране, введенных ранее в рамках карантина. Об этом в среду, 3 июня, сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает ... подробнее →