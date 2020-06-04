Выпускники школ с оккупированной территорий Украины смогут поступать в украинские учебные заведения без внешнего независимого оценивания. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам временно ... подробнее →

В одном из магазинов оккупированного Донецка малину продают по 3350 рублей за килограмм. За голубику просят 1750 рублей за килограмм. Фотоподтверждение в соцсети показал местный житель. "Дешевле ... подробнее →

Три страны претендуют на проведение финального турнира Лиги чемпионов нынешнего сезона, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. По информации немецкой газеты Bild, заявки ... подробнее →

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов ежегодной телевизионной премии BAFTA. Перечень опубликован на сайте кинопремии, сообщает телеканал 112 Украина . Лидером по ... подробнее →