Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал указ № 186 от 4 июня 2020 года «О проведении парада и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы». ... подробнее →

Лысые мужчины чаще рискуют столкнуться с тяжелым течением коронавирусной болезни, сообщает Телеканал новостей «24» . В их организме преобладают гормоны, которые помогают вирусу проникать ... подробнее →

«Десна» всей командой прошла тестирование на коронавирус, которое является обязательным перед матчами УПЛ, сообщает XSPORT.ua . Результаты тестов всех игроков и персонала команды ... подробнее →

В Украине 1 июня заработала система фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Первые 50 видеокамер начали работу в Киеве и Киевской области и уже зафиксировали десятки тысяч нарушений. Что ... подробнее →

По состоянию на 5 июня в Украине лабораторно подтверждены 25 964 случая COVID-19. За сутки - 553 новых случая. 15 человек умерли от болезни. Как передает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные ... подробнее →

Правительство Швеции разрешило въезд сезонным работникам на территорию страны с 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны, передает Укринформ . "Согласно сегодняшнему решению ... подробнее →

"Полиция" "ДНР" заявила о появлении в "республике" мошенников, которые используют в преступных целях ситуацию с COVID-19, и призвала жителей к бдительности, сообщают местные СМИ. «В Шахтерский ... подробнее →

В ГПСУ пояснили порядок въезда граждан с оккупированных территорий на подконтрольную территорию Украины, который также применяется к гражданам, которые приезжают из-за рубежа, сообщает Центр ... подробнее →

В Славянске зафиксирована вспышка COVID-19 05.06.2020 10:00 По состоянию на утро вчерашнего дня в Славянске было зарегистрировано 20 случаев заболевания, а к вечеру подтвердилось еще 19. В итоге в Славянске на вечер 4 июня COVID-19 инфицировано 39 человек, ... подробнее →

Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области 05.06.2020 09:00 Бывают ситуации, когда кажется, в жизни все не так – погода, зарплата, надоевшая работа. На самом деле все в наших руках. И причина всех трудностей поиска работы в Донецкой области может ... подробнее →

Выпускникам школ дали отсрочку от призыва 05.06.2020 08:00 Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий сообщила о договоренности с Министерством обороны Украины о переносе начала призывного периода. Об этом, в четверг, 4 ... подробнее →