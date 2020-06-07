Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня

07.06.2020 11:00

По состоянию на утро воскресенья, 7 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 999 человек. Днем ранее количество зараженных было на уровне 26 514 украинцев. Об этом ... подробнее →

Шахтер "перестрелял" Десну в матче с двумя пенальти и пятью голами (ВИДЕО)

07.06.2020 10:00

В матче 25-го тура Favbet Лиги Шахтер обыграл Десну со счетом 3:2, сообщает sportarena.com . По соглашению клубов, матч проходил в Киеве на НСК Олимпийский, а не в Чернигове, как было запланировано ... подробнее →

Донецкая и Волынская области возвращаются к жесткому карантину

07.06.2020 09:00

Донецкая и Волынская области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина в связи с ростом числа заболевших COVID-19, который наблюдается в течение последней недели. Об этом сообщает ... подробнее →

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