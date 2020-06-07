Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?07.06.2020 17:00
На время карантина Верховная Рада разрешила физическим лицам-предпринимателям не платить единый социальный взнос. Однако некоторые категории предпринимателей смогут освободиться от этого налога ... подробнее →
В Японии разработали антикоронавирусную маску для бассейна07.06.2020 15:00
В Японии изобрели маски для защиты от коронавируса в бассейне, передает РИА Новости . Маски производит компания Konami Sports в Токио. Они сделаны из прозрачного материала, который не соскальзывает с ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня07.06.2020 13:00
ОВЕН У большинства Овнов это довольно продуктивная неделя: с делами вы расправитесь играючи, а общаясь с людьми, быстро найдете общие темы и интересы. Но у рожденных во второй декаде апреля до среды в ... подробнее →
В мире появился первый футболист-миллиардер07.06.2020 12:00
Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым миллиардером из числа футболистов, сообщил журнал Forbes, передает DW . По данным издания, Роналду за 17-летнюю ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня07.06.2020 11:00
По состоянию на утро воскресенья, 7 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 999 человек. Днем ранее количество зараженных было на уровне 26 514 украинцев. Об этом ... подробнее →
Шахтер "перестрелял" Десну в матче с двумя пенальти и пятью голами (ВИДЕО)07.06.2020 10:00
В матче 25-го тура Favbet Лиги Шахтер обыграл Десну со счетом 3:2, сообщает sportarena.com . По соглашению клубов, матч проходил в Киеве на НСК Олимпийский, а не в Чернигове, как было запланировано ... подробнее →
Донецкая и Волынская области возвращаются к жесткому карантину07.06.2020 09:00
Донецкая и Волынская области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина в связи с ростом числа заболевших COVID-19, который наблюдается в течение последней недели. Об этом сообщает ... подробнее →
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