В Японии разработали антикоронавирусную маску для бассейна 07.06.2020 15:00 В Японии изобрели маски для защиты от коронавируса в бассейне, передает РИА Новости . Маски производит компания Konami Sports в Токио. Они сделаны из прозрачного материала, который не соскальзывает с ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 07.06.2020 13:00 ОВЕН У большинства Овнов это довольно продуктивная неделя: с делами вы расправитесь играючи, а общаясь с людьми, быстро найдете общие темы и интересы. Но у рожденных во второй декаде апреля до среды в ... подробнее →