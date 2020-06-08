В Москве отменили карантин

08.06.2020 17:00

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, введенные в городе из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Собянина, ... подробнее →

В Луганске вторые сутки не работает Vodafone

08.06.2020 15:00

Во временно оккупированном Луганске вторые сутки нет мобильной связи оператора Vodafone Ukraine. Об этом сегодня сообщили LIGA.net местные жители. "Связь пропала еще вчера примерно с 04:00 по всему ... подробнее →

Исполком УАФ проголосовал за продление контракта с Андреем Шевченко

08.06.2020 13:00

Исполком УАФ предложил главному тренеру национальной сборной Украины Андрею Шевченко новый контракт. Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года, сообщает UA-Футбол . Президент УАФ Андрей ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня

08.06.2020 11:00

За сутки в Украине зафиксировано 463 случая коронавируса, тогда как днем ранее было 485, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в понедельник, 8 июня. При этом количество выздоровевших ... подробнее →

СМИ узнали, куда спрятали Скрипалей

08.06.2020 10:00

Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были отравлены в британском Солсбери, перевезли в Новую Зеландию, где они проживают под новыми именами, передает LB.ua . Об ... подробнее →

МОЗ назвало правила проведения культурно-массовых мероприятий

08.06.2020 09:00

Со среды, 10 июня, в Украине будет разрешено проведение массовых культурно-художественных мероприятий. Но только в тех регионах, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям ... подробнее →

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