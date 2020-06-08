В Москве отменили карантин08.06.2020 17:00
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, введенные в городе из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Собянина, ... подробнее →
В Луганске вторые сутки не работает Vodafone08.06.2020 15:00
Во временно оккупированном Луганске вторые сутки нет мобильной связи оператора Vodafone Ukraine. Об этом сегодня сообщили LIGA.net местные жители. "Связь пропала еще вчера примерно с 04:00 по всему ... подробнее →
Исполком УАФ проголосовал за продление контракта с Андреем Шевченко08.06.2020 13:00
Исполком УАФ предложил главному тренеру национальной сборной Украины Андрею Шевченко новый контракт. Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года, сообщает UA-Футбол . Президент УАФ Андрей ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня08.06.2020 11:00
За сутки в Украине зафиксировано 463 случая коронавируса, тогда как днем ранее было 485, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в понедельник, 8 июня. При этом количество выздоровевших ... подробнее →
СМИ узнали, куда спрятали Скрипалей08.06.2020 10:00
Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были отравлены в британском Солсбери, перевезли в Новую Зеландию, где они проживают под новыми именами, передает LB.ua . Об ... подробнее →
МОЗ назвало правила проведения культурно-массовых мероприятий08.06.2020 09:00
Со среды, 10 июня, в Украине будет разрешено проведение массовых культурно-художественных мероприятий. Но только в тех регионах, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям ... подробнее →
- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину16:00
- В "ДНР" пропала связь Vodafone15:00
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек08:00
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе16:00
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ15:00
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ13:00
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской11:00
- Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки16:00
- В ОРЛО разрешили работу учреждений сферы общепита, развлечений и образования15:00
- Участница одесского ультрамарафона скончалась от инсульта08:00
- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину16:00
- В "ДНР" пропала связь Vodafone15:00
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня14:00
- В Пекине вернули карантин из-за вспышки коронавируса на рынке12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июня11:00
- У депутата "Слуги народа" обнаружили коронавирус10:00
- Резников опроверг информацию о заражении коронавирусом09:00
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек08:00
- "Колос" – "Шахтер": анонс и прогноз букмекеров на матч УПЛ17:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ
- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина
- В "ДНР" пропала связь Vodafone
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня
- СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины