Назван процент украинцев, вернувшихся из Польши с начала пандемии COVID-1909.06.2020 17:00
В Польше проживает более 1,3 миллиона украинцев. И только 5% из них вернулись в Украину после начала пандемии коронавируса и объявления карантина, сообщает Телеканал новостей «24» . Такие ... подробнее →
"ЛНР" отказалась открывать КПВВ "Станица Луганская"09.06.2020 16:00
Так называемая "Луганская народная республика" не будет открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны. Таким образом, пропуск не возобновится с 10 июня. Об этом ... подробнее →
В Google Maps добавили информацию об ограничениях на передвижение из-за COVID-1909.06.2020 15:00
Сервис Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение, введенных в разных странах для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Google, передает ... подробнее →
Число подтвержденных случаев COVID-19 в "ДНР" превысило 70009.06.2020 14:00
14 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено на территории "ДНР" за сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения" "республики". "Согласно проведенным исследованиям ... подробнее →
Стал известен список представителей ОРДЛО на переговорах по Донбассу09.06.2020 13:00
К работе политической группы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) впервые привлечены представители временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей ... подробнее →
Блогера Дениса Казанского включили в состав ТКГ по Донбассу09.06.2020 12:00
Донецкий блогер Денис Казанский, который из-за оккупации части Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, заявил о своем включении в состоав ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июня09.06.2020 11:00
По данным ЦОЗ Минздрава Украины, на 9 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 27 856 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19. Из них 810 летальных, а 12 412 пациентов выздоровели с начала эпидемии. ... подробнее →
Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы (ВИДЕО)09.06.2020 10:00
В России известный актер кино и театра Михаил Ефремов попал в ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает телеканал 112 Украина . "Сегодня вечером (8 июня — ред.) Ефремов, двигаясь по ... подробнее →
10 июня открываются два КПВВ на Донбассе09.06.2020 09:00
Со среды, 10 июня, частично восстанавливается пропуск людей и транспорта через линию соприкосновения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции ... подробнее →
Минздрав изменил требования к работе рынков09.06.2020 08:00
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил новые требования к работе рынков. Об этом сам Ляшко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ . Посетители и продавцы по-прежнему должны быть в ... подробнее →
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