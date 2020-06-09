Назван процент украинцев, вернувшихся из Польши с начала пандемии COVID-19

09.06.2020 17:00

В Польше проживает более 1,3 миллиона украинцев. И только 5% из них вернулись в Украину после начала пандемии коронавируса и объявления карантина, сообщает Телеканал новостей «24» . Такие ... подробнее →

"ЛНР" отказалась открывать КПВВ "Станица Луганская"

09.06.2020 16:00

Так называемая "Луганская народная республика" не будет открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны. Таким образом, пропуск не возобновится с 10 июня. Об этом ... подробнее →

В Google Maps добавили информацию об ограничениях на передвижение из-за COVID-19

09.06.2020 15:00

Сервис Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение, введенных в разных странах для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Google, передает ... подробнее →

Число подтвержденных случаев COVID-19 в "ДНР" превысило 700

09.06.2020 14:00

14 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено на территории "ДНР" за сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения" "республики". "Согласно проведенным исследованиям ... подробнее →

Стал известен список представителей ОРДЛО на переговорах по Донбассу

09.06.2020 13:00

К работе политической группы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) впервые привлечены представители временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей ... подробнее →

Блогера Дениса Казанского включили в состав ТКГ по Донбассу

09.06.2020 12:00

Донецкий блогер Денис Казанский, который из-за оккупации части Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, заявил о своем включении в состоав ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июня

09.06.2020 11:00

По данным ЦОЗ Минздрава Украины, на 9 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 27 856 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19. Из них 810 летальных, а 12 412 пациентов выздоровели с начала эпидемии. ... подробнее →

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы (ВИДЕО)

09.06.2020 10:00

В России известный актер кино и театра Михаил Ефремов попал в ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает телеканал 112 Украина . "Сегодня вечером (8 июня — ред.) Ефремов, двигаясь по ... подробнее →

10 июня открываются два КПВВ на Донбассе

09.06.2020 09:00

Со среды, 10 июня, частично восстанавливается пропуск людей и транспорта через линию соприкосновения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции ... подробнее →

Минздрав изменил требования к работе рынков

09.06.2020 08:00

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил новые требования к работе рынков. Об этом сам Ляшко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ . Посетители и продавцы по-прежнему должны быть в ... подробнее →

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