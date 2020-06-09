"ЛНР" отказалась открывать КПВВ "Станица Луганская" 09.06.2020 16:00 Так называемая "Луганская народная республика" не будет открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны. Таким образом, пропуск не возобновится с 10 июня. Об этом ... подробнее →