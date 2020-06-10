Первый транш Международного валютного фонда в $2,1 млрд уже направлен в Украину. Об этом сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ . "Первый транш в $2,1 млрд ... подробнее →

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории произошло две смерти от коронавируса COVID-19, также выявлено 32 новых случая заболевания, а 9 человек выздоровели. Об этом ... подробнее →

Компания "Danone" прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году обстреливал украинских военных из крупнокалиберного пулемета в донецком ... подробнее →

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 6:00 утра начали собираться очереди желающих пересечь линию разграничения. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 10 июня, сообщает ... подробнее →

На КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) сегодня, 10 июня, мужчина потерял сознание в очереди. Об этом сообщают мониторы БФ «Право на защиту» . Плохо стало мужчине 47-ми ... подробнее →

В штате Невада прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle, который оснащен моделью ядерного заряда B61-12. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Sandia National ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июня 10.06.2020 10:00 По данным ЦОЗ Минздрава Украины , на 10 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 833 летальных, а 12 769 пациентов выздоровели с начала ... подробнее →

В Херсоне выздоровели все пациенты с коронавирусом 10.06.2020 09:00 В Херсоне выздоровели все 20 человек, у которых диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в управлении здравоохранения городского совета, передает LB.ua . Также отмечается, что в области ... подробнее →