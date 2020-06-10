Составлен рейтинг самых безопасных стран в условиях коронавируса10.06.2020 18:00
Международный консорциум Deep Knowledge Group, специализирующийся на анализе научных данных, опубликовал рейтинг самых безопасных стран в условиях пандемии Covid-19, сообщает 112 Украина . Отчет ... подробнее →
Danone из-за скандала прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова10.06.2020 17:00
Компания "Danone" прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году обстреливал украинских военных из крупнокалиберного пулемета в донецком ... подробнее →
В "ДНР" 32 новых случая заболевания коронавирусом за сутки10.06.2020 16:00
За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории произошло две смерти от коронавируса COVID-19, также выявлено 32 новых случая заболевания, а 9 человек выздоровели. Об этом ... подробнее →
МВФ направил в Украину первый транш из новой кредитной программы10.06.2020 15:00
Первый транш Международного валютного фонда в $2,1 млрд уже направлен в Украину. Об этом сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ . "Первый транш в $2,1 млрд ... подробнее →
В США испытали ядерное вооружение для истребителей (ВИДЕО)10.06.2020 14:00
В штате Невада прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle, который оснащен моделью ядерного заряда B61-12. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Sandia National ... подробнее →
В очереди на КПВВ «Станица Луганская» потерял сознание мужчина10.06.2020 13:00
На КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) сегодня, 10 июня, мужчина потерял сознание в очереди. Об этом сообщают мониторы БФ «Право на защиту» . Плохо стало мужчине 47-ми ... подробнее →
Гвоздик неожиданно объявил о завершении карьеры10.06.2020 12:00
Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) объявил о завершении карьеры, воздержавшись от дальнейших комментариев, сообщает Tribuna.com . Последний поединок 33-летний боксер провел 19 ... подробнее →
Перед КПВВ на Донбассе собрались очереди10.06.2020 11:00
На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 6:00 утра начали собираться очереди желающих пересечь линию разграничения. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 10 июня, сообщает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июня10.06.2020 10:00
По данным ЦОЗ Минздрава Украины , на 10 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 833 летальных, а 12 769 пациентов выздоровели с начала ... подробнее →
В Херсоне выздоровели все пациенты с коронавирусом10.06.2020 09:00
В Херсоне выздоровели все 20 человек, у которых диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в управлении здравоохранения городского совета, передает LB.ua . Также отмечается, что в области ... подробнее →
Начали работу образовательные центры для абитуриентов из оккупированных территорий10.06.2020 08:00
Во вторник, 9 июня, начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». Она продлится до 23 октября 2020 года, сообщает Центр журналистских расследований ... подробнее →
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- В "ДНР" 32 новых случая заболевания коронавирусом за сутки16:00
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