В "ЛНР" чрезвычайная санитарно-противоэпидемической комиссия (ЧСПК) приняла решение об отмене ограничений на работу предприятий и организаций, работающих в сферах общественного питания, развлечений, ... подробнее →

Двадцать пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "минздрава республики". Кроме того, зарегистрированы ... подробнее →

Вакарчук заявил о сложении мандата народного депутата 11.06.2020 13:00 Лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук решил сложить депутатский мандат. Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Заявление о сложении депутатских полномочий, ... подробнее →

ЦОЗ исключил возможность заражения коронавирусом через кондиционер 11.06.2020 12:00 Включенные бытовые кондиционеры при условии их правильного использования летом не влияют на риск передачи новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Facebook Центра общественного здоровья ... подробнее →

Минздрав анонсировал решительные действия по COVID-19 11.06.2020 11:00 Минздрав будет предлагать срочные решения в связи с обострением ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сказал глава ведомства Максим Степанов на утреннем брифинге в четверг, 11 июня, ... подробнее →